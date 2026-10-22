Cronaca
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22/10/2026 10:54

Ragusa, ubriaco zigzagava come un folle per le strade

È un 30enne straniero.

di Redazione

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Ragusa – La Polizia di Stato di Ragusa ha denunciato un 30enne straniero per minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale oltre che per aver guidato in stato di alterazione alcolemica.

L’allarme è scattato a seguito di numerose segnalazioni giunte da parte di alcuni cittadini, preoccupati dalla presenza di un’autovettura che procedeva in contromano lungo il corso principale della città.

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Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della Sezione Volanti della Questura di Ragusa. I poliziotti hanno intercettato il veicolo sospetto mentre avanzava a zig zag. Alla vista della Volante, il conducente ha tentato la fuga imboccando a velocità sostenuta le stradine strette del centro storico. Grazie alla prontezza e alla perizia degli agenti, l’auto è stata bloccata in sicurezza, evitando qualsiasi rischio per l’incolumità dei passanti presenti in zona.

Una volta fermato per i controlli di routine, l’uomo si è mostrato fin da subito in evidente stato di agitazione psicofisica e del tutto non collaborativo, opponendosi con fermezza e atteggiamenti minacciosi alle verifiche di rito.

Con non poche difficoltà, gli agenti sono riusciti a riportare il giovane alla calma e a sottoporlo all’accertamento tramite etilometro. L’esito del test ha confermato i sospetti: il 30enne guidava con un tasso alcolemico pari a 2,98 g/l, un valore quasi sei volte superiore al limite consentito dalla legge (0,5 g/l).

Per tali circostanze il giovane, fatta salva la presunzione di innocenza fino a giudizio, è stato deferito all’A.G.

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