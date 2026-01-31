Ragusa, uomo alla guida senza cintura mostra ai carabinieri falso certificato medico

Ragusa – Nel corso di un controllo su strada i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno identificato un 52enne del posto che aveva compiuto una manovra spericolata e gli hanno contestato la violazione dell’obbligo di indossare le cinture. L’uomo è andato in escandescenze, sostenendo di essere esentato dall’obbligo per comprovate ragioni di salute e di poterlo provare mediante apposita certificazione. Invitato a produrre tale documentazione per evitare la sanzione prevista dal Codice della strada, l’automobilista la mattina seguente ha presentato un certificato medico, rilasciato apparentemente da un medico operante in Puglia, il cui contenuto non ha convinto i Carabinieri. Una rapida opportuna verifica attraverso la Compagnia Carabinieri del posto e la conferma che si trattava di un falso ben confezionato. È seguita la denuncia per falso materiale in atto pubblico, che prevede una pena fino a due anni di reclusione.

