Ragusa, Valentina Lazzaro consacrata nell’Ordo Virginum. Sarà suora laica

Ragusa – Suora laica.

Valentina Lazzaro, 44 anni, insegnante, sabato 31 ottobre è stata consacrata nell’Ordo Virginum durante una celebrazione eucaristica nella Cattedrale di San Giovanni Battista a Ragusa, presieduta dal vescovo monsignor Giuseppe La Placa.

La consacrazione rappresenta per Valentina il compimento di un cammino di discernimento e preparazione avviato nel 2021. Una scelta che affonda le radici in una delle più antiche forme di vita consacrata della Chiesa cattolica e che si distingue per una caratteristica particolare: la donna consacrata non entra in convento e non aderisce a una congregazione religiosa, ma continua a vivere nella propria casa, a svolgere il suo lavoro e a mantenere i rapporti con la comunità.

L’Ordo Virginum prevede infatti una consacrazione personale a Cristo, accompagnata da un impegno stabile di preghiera, castità e servizio alla Chiesa. La consacrata rimane pienamente inserita nella società e fa della vita di ogni giorno il luogo in cui testimoniare la propria vocazione, attraverso gesti concreti di accoglienza, ascolto e attenzione verso gli altri.

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