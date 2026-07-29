Ragusa, Vendesi locale commerciale, ma quel locale è il Cinema Madison

Ragusa – Dipendenti licenziati (pare siano una dozzina) e cinema in vendita.

La guerra di Manuele Ilari a Ragusa contro il Comune e le istituzioni volge al termine nella maniera più dirompente e indesiderata.

Oggi pomeriggio Ilari ha annunciato la volontà di vendere il Madison Cinemas, già Cineplex, e di licenziare i lavoratori.

Provocazione? Pressione mediatica?

Il Comune è pronto a convocare la commissione di vigilanza pubblici spettacoli per concedere l’agibilità dopo che il 29 aprile scorso il multisala con 9 sale e 1200 posti a sedere complessivi è stato chiuso per il mancato rispetto delle norme antincendio. Ma questo non è bastato al giovane proprietario della catena italiana di multisala e di cinema, la cui famiglia ha importanti aziende nella Capitale e non solo.

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