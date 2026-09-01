Ragusa, verso la nascita di un parcheggio multipiano a Ibla

Ragusa – Con l’approvazione in Consiglio Comunale della dichiarazione di pubblica utilità e del piano economico finanziario del progetto di finanza per il nuovo parcheggio multipiano di Ibla il Comune entra finalmente nell’iter per l’affidamento dei lavori.

Parla il sindaco Peppe Cassì: Si conclude così un lavoro preliminare lungo e complesso, che merita più di un ringraziamento: andando a ritroso, dai consiglieri a tutti gli uffici e i tecnici municipali che hanno collaborato, dagli Enti pubblici coinvolti – su tutti il Libero Consorzio, che ha garantito un contributo pari a 2.300.000€ pari a quello del Comune – alla Sovrintendenza e ai Vvff di Ragusa, alle agenzie specializzate che hanno validato la tenuta del piano, senza dimenticare tutti coloro i quali in questi anni si sono interessati e impegnati affinché ogni tassello andasse al suo posto.

Un’opera che sembrava bloccata e vittima di continui cambiamenti (di normative, di referenti, di prezziari delle materie prime) ha finalmente trovato la sua quadra.

L’infrastruttura sorgerà nella zona di Discesa San Leonardo, a ridosso di via Peschiera, incastonata nel rilievo naturale. Offrirà circa 400 posti auto e 30 per moto distribuiti su più livelli, con sistemi di risalita meccanizzata e ascensori che collegheranno direttamente il parcheggio al cuore del quartiere barocco. Sarà dotata di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, videosorveglianza e tecnologie smart per la gestione dei flussi”.

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