Ragusa, via Ecce Homo: dalla “Discordia” alla Concordia. I residenti ringraziano l’Amministrazione

Ragusa – Dalla protesta al ringraziamento. I residenti di via Ecce Homo esprimono soddisfazione per il tempestivo intervento di pulizia del tratto di marciapiede transennato, interessato dal cantiere del futuro Teatro Concordia, già ex Cinema Marino.

Nei giorni scorsi, attraverso un articolo dal titolo “Ragusa, il nuovo Teatro Concordia è già della Discordia”, gli abitanti avevano denunciato lo stato di abbandono dell’area, caratterizzata dalla presenza di erbacce, rifiuti e scarsa manutenzione, proprio nel cuore del centro storico cittadino.

La segnalazione non è rimasta inascoltata. L’Amministrazione comunale è intervenuta celermente, provvedendo alla ripulitura del marciapiede e restituendo maggiore decoro a un tratto di strada quotidianamente frequentato da residenti, studenti e turisti.

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