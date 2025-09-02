Ragusa, violenta rissa in via Roma, un ferito

Ragusa – Lite questa sera in via Roma a Ragusa, dove un cittadino straniero è rimasto ferito in seguito a una violenta colluttazione. L’uomo aveva sangue alla testa ed è stato necessario il ricorso degli operatori sanitari del 118 che sono intervenuti per accompagnarlo in ospedale.

Sul posto i carabinieri. In transito anche alcune persone che avevano finito di assistere alla rappresentazione del martirio di San Giovanni Battista in cattedrale e che si sono trovate catapultate in uno scenario da guerriglia. L’episodio è accaduto in via Roma, all’angolo con corso Vittorio Veneto.

