Ragusa: Zona Pianetti sotto “assedio”

Ragusa – Tutte le sere, dalle 21 fino a notte fonda, da diverse settimane a questa parte, un folto gruppo di ragazzini tra i 13 e i 16 anni si raduna in via Saragat.

Molti di loro occupano i marciapiedi trascorrendo le ore tra urla e schiamazzi, mentre altri sfrecciano su e giù per le vie del quartiere a bordo di minicar o cinquantini dalle marmitte assordanti.

​Motori al massimo e corsa a tutta velocità. A nulla sono servite le proteste dei residenti, esasperati dal continuo baccano, e a poco è valso sollecitare più volte l’intervento della Polizia Municipale.

​Dove sono i genitori di questi ragazzi? Lo sanno che i loro figli metteno a rischio la propria vita e quella dei passanti?

​Qualche sera fa si è sfiorato un brutto incidente con una minicar: cosa si aspetta a intervenire, cosa deve accadare prima di fermare questo pericolo?

​Si tratta di ragazzi di buona famiglia, che indossano il casco e guidano i loro cinquantini, ma con scarichi modificati e a velocità del tutto fuori controllo.

​Si invitano le famiglie ad intervenire prima che la situazione finisca in tragedia.

Si invitano le Forze dell’Ordine a presidiare i quartieri.

Questa città, se lasciata a se stessa e priva di controlli, rischia l’irreparabile.

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