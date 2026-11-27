Salvatore Pinnavaria era alla guida di un furgone adibito alla vendita ambulante di frutta e ortaggi.

Francofonte, Siracusa – Scontro frontale tra un camion e un furgone adibito alla vendita di frutta e verdura sulla Statale 194 “Ragusana”, nel territorio di Francofonte. Il violento impatto, avvenuto a poca distanza dal Ponte Margi, è costato la vita al conducente del mezzo più piccolo, Salvatore Pinnavaria, venditore abulante, 36enne, sposato e padre di due figli.

Un’altra persona è rimasta ferita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, anche con l’elisoccorso, oltre alle forze dell’ordine e al personale Anas impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. La vittima era originario della zona di Paternò, molto conosciuto a Francofonte dove da qualche tempo svolgeva l’attività di venditore ambulante di frutta e ortaggi in una delle principali vie cittadine. Secondo indiscrezioni, l’uomo si era trasferito anche nel centro agrumicolo dove risiede la compagna.

Secondo il ministero delle Infrastrutture negli ultimi 20 anni in quella strada si sono registrati 300 decessi.

© Riproduzione riservata