Ragusani al mare, tornano i ladri al quartiere Pianetti

Ragusa – Buonasera Ragusanews,

ieri sera, intorno alle 22:30 i ladri che tanto stanno imperversando spavaldamente a Ragusa, nella zona del quartiere Pianetti, hanno colpito ancora.

Questa volta sfondando una vetrata ed in soli 4 minuti, con l’allarme che suonava, hanno cercato e cercato senza poter arraffare quasi nulla. Solo ingenti i danni dovuti alla loro frettolosissima ricerca. In soli 10 minuti la Polizia e i proprietari erano sul luogo, vicino la superstrada e l’Ospedale, ma loro erano già in fuga.

Almeno solo a mani vuote!, ma ancora impuniti, imperterriti.

Grazie per l’ospitalità.

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