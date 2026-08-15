Lettere in redazione
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15/08/2026 21:45

Ragusani al mare, tornano i ladri al quartiere Pianetti

Riceviamo e pubblichiamo.

di Redazione

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Ragusa – Buonasera Ragusanews,
ieri sera, intorno alle 22:30 i ladri che tanto stanno imperversando spavaldamente a Ragusa, nella zona del quartiere Pianetti,  hanno colpito ancora.

Questa volta sfondando una vetrata ed in soli 4 minuti, con l’allarme che suonava, hanno cercato e cercato senza poter arraffare quasi nulla. Solo ingenti i danni dovuti alla loro frettolosissima ricerca. In soli 10 minuti la Polizia e i proprietari erano sul luogo, vicino la superstrada e l’Ospedale, ma loro erano già in fuga.
Almeno solo a mani vuote!, ma ancora impuniti, imperterriti.

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Grazie per l’ospitalità.

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