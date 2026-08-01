Rai Uno a Sampieri per una nuova puntata di “Camper Osteria Italia”

Scicli – Una troupe di Rai Uno è stata accolta nei giorni dall’amministrazione comunale di Scicli a Punta Pisciotto a Sampieri.

La trasmissione Camper Osteria Italia, in onda sulla rete ammiraglia della Rai dal lunedì al venerdì alle ore 12, condotta da Giuseppe Calabrese, ha girato un servizio televisivo sulla Fornace di Punta Pisciotto a Sampieri mostrando come la spiaggia e la scogliera del mare possano prestarsi a una lezione di yoga e a una di pilates.

A darne notizia il sindaco Mario Marino.

Il servizio andrà in onda nei prossimi giorni. Ad accogliere la troupe Rai a Sampieri la Scicli Film Commission, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana.

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