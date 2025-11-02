Rai Uno, la Commemorazione dei defunti dalla chiesa di San Pietro a Modica

Ha presieduto il Vescovo di Noto Salvatore Rumeo

Modica – In onda su Rai 1 stamani la santa messa in occasione della Commemorazione dei defunti dalla chiesa di San Pietro.

Il rito religioso è stato presieduto dal vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, e concelebrato dal parroco di San Pietro, don Giuseppe Stella, e dal sacerdote Antonello Abbate.

Le voci del coro diocesano hanno, accompagnate all’organo dal maestro Giorgio Cannizzaro, hanno contribuito a rendere la funzione ancora più suggestiva

