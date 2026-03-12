Rai Uno, Linea Verde Illumina – Sport e Salute da Marina di Ragusa sabato 14 marzo

Ragusa – Sabato 14 marzo alle ore 11:25 andrà in onda su Rai Uno la puntata di Linea Verde Illumina – Sport e Salute girata sulla spiaggia di Marina di Ragusa.

Per l’occasione la spiaggia si è trasformata in un vero campo da rugby sulla sabbia, con protagonisti i ragazzi del CSR e i mini giocatori del Ragusa Rugby, impegnati in una giornata dedicata allo sport inclusivo.

Durante la puntata il conduttore Francesco Gasparri e Andrea Lo Cicero hanno raccontato da vicino questa esperienza di sport, inclusione e territorio.

Appuntamento sabato 14 marzo alle 11:25 su Rai Uno.

