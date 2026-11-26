Floridia, Siracusa – Una notte di violenza assurda e barbara ha colpito il Parco Faunistico Ibleo, santuario naturalistico privato fondato e gestito dall’imprenditore Damiano Gallo nelle campagne tra Siracusa e Floridia, ai piedi dei Monti Iblei. Tra lunedì e martedì, ignoti si sono introdotti all’interno della proprietà raggiungendo direttamente i recinti e ricorrendo a cani molossi per attaccare deliberatamente gli esemplari custoditi nella struttura. Secondo i primi riscontri e gli accertamenti effettuati dai medici veterinari intervenuti dopo la scoperta dell’accaduto, il bilancio comprende la morte di una zebra, diverse lepri della Patagonia e capre argentate, oltre ad altri animali feriti o uccisi durante l’assalto tra cui cicogne, nandù ed emù.

L’episodio ha colpito profondamente Gallo, la sua famiglia e i lavoratori del parco, spingendo il fondatore a raccontare quanto accaduto in un video pubblicato sui social network:

Questa notte degli uomini sono entrati al parco e hanno ucciso volontariamente moltissimi animali. La cosa che più mi fa male è che questi animali fossero indifesi questa notte e che nessuno abbia potuto proteggerli.

Ricordando l’attenzione ricevuta online ma anche le ostilità affrontate, Gallo respinge ogni tentativo di pressione:

Sono seguito da migliaia di persone, amato, ma a quanto pare anche molto odiato. Chi ha fatto questo pensa di intimorire le persone con atteggiamenti mafiosi e da delinquenti. Ma se pensate di intimorirmi uccidendo i miei animali, avete sbagliato.

L’esposto in Procura, la difesa del progetto e la vicinanza del sindaco Francesco Italia

Deciso a non arretrare, Gallo ha annunciato l’immediata denuncia alle autorità competenti e alla Procura per assicurare i responsabili alla giustizia:

Il Parco faunistico Ibleo è nato non solo per il mio amore per gli animali, ma per valorizzare questa terra ancora denigrata e bistrattata. Qui gli animali non vengono sfruttati, vengono salvati. Mi avete ucciso alcuni animali: ne comprerò altri e ne salverò altri. Farò di tutto perché chi ha fatto questo finisca in carcere.

L’imprenditore si è poi scusato per i toni usati durante il proprio sfogo, ma ha ribadito la sua ferma volontà di non cedere:

Il mio linguaggio non è consono alla mia persona, ma oggi sono particolarmente ferito. Per me è un grande lutto. Denuncerò alle autorità competenti quello che è successo, ma non mi fermerò. Farò di tutto per difendere la mia idea di Parco e perché chi ha compiuto questo gesto finisca in carcere. Se pensate di intimorirmi, avete sbagliato: la lotta è iniziata, ma io non mi fermerò.

© Riproduzione riservata