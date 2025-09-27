Rapimento 17enne a Vittoria, Procura: “Lati oscuri da chiarire”

Vittoria -«Ci sono tanti lati oscuri che devono essere ancora chiariti». Con queste parole il procuratore della Repubblica di Ragusa, Francesco Puleio, ha aperto oggi l’incontro con la stampa sul rapimento del diciassettenne di Vittoria, sequestrato giovedì sera e tornato in libertà dopo circa 24 ore.

Il ragazzo si è presentato spontaneamente in commissariato la sera di venerdì 26 settembre, dopo essere stato rilasciato nella zona di Vittoria. A ritrovarlo per primo è stato un amico, che lo ha accompagnato in Questura. Secondo il racconto del giovane, durante la prigionia non avrebbe subito violenze fisiche né sarebbe stato legato o incappucciato.

Il Procuratore ha confermato che le indagini restano coperte da segreto istruttorio. Le prime testimonianze parlano di quattro persone a bordo di due auto. Sono state acquisite immagini di videosorveglianza che mostrano due vetture lasciare la città: gli investigatori stanno analizzando la direzione di fuga.

Puleio ha escluso, al momento, elementi che facciano pensare a un sequestro a scopo di estorsione, così come legami con il mondo della droga. Smentite anche le voci su un presunto blocco dei beni della famiglia. Non risultano precedenti intimidazioni ai danni dei familiari.

Proseguono intanto gli interrogatori di amici e parenti per ricostruire il contesto. Il procuratore ha colto l’occasione per ribadire la necessità di maggiori uomini e mezzi per le forze dell’ordine e la Procura di Ragusa, denunciando un carico di lavoro «ormai insostenibile».

