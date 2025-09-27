Rapimento ragazzo di Vittoria, i rapitori sono vittoriesi. Il legale parla a Ragusanews

Vittoria – “Non un avvertimento, ma una azione sconsiderata di cani sciolti che hanno capito troppo tardi di essersi messi in una situazione più grande di loro”. Così l’avvocato della famiglia del 17enne rapito e poi rilasciato a Vittoria ricostruisce a Ragusanews le ore del sequestro.

Il giovane, studente della ragioneria, era stato tenuto sotto sorveglianza in un casolare, sempre alla presenza di sequestratori armati e con il volto coperto da passamontagna. Secondo il legale, non avrebbe mai visto in faccia i suoi rapitori, che parlavano con accento locale, “vittoriese”. Nessuna richiesta di riscatto è stata avanzata.

Il ragazzo, rilasciato in aperta campagna, ha percorso a piedi circa venti minuti di strada prima di essere riconosciuto da alcuni coetanei, che lo hanno accompagnato in questura. È rimasto sotto interrogatorio per cinque ore, prima di tornare a casa nella notte. “Sta bene, non ha subito violenze né percosse, come confermato dal procuratore Puleio”, ha aggiunto l’avvocato.

Le indagini, coordinate dalla procura e condotte dalla questura, proseguono con l’analisi delle telecamere e l’ascolto dei testimoni. Gli inquirenti hanno già accertato la presenza di due vetture, una delle quali utilizzata come “palo”. Le immagini avrebbero fornito agli investigatori elementi utili sulla fisionomia dei due uomini coinvolti.

“La tempestività e l’attenzione delle forze dell’ordine sono state determinanti”, ha sottolineato il legale al nostro giornale.

