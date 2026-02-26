Cronaca
Rapina a Modica, arrestati un italiano 29enne e un tunisino 30enne

Hanno rapinato un tunisino in centro a Modica, rubandogli la collana d'oro

Modica -Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa, nei confronti di due soggetti: un cittadino italiano di 29 anni e un cittadino tunisino di 30 anni.

I due indagati sono ritenuti responsabili del reato di rapina, in relazione a fatti avvenuti nel mese di agosto 2025, quando avrebbero aggredito un cittadino tunisino in pieno centro cittadino, sottraendogli la collana d’oro che indossava.

Dopo la notifica del provvedimento, i due soggetti sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica.

 

