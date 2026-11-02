Rapina a Modica, il racconto di un cliente: «Eravamo nel negozio con nostro figlio, ci siamo rifugiati in magazzino»

Modica – Racconta ancora con una certa apprensione i momenti vissuti domenica sera all’interno del negozio di articoli sportivi Sportado, in via Sacro Cuore. Lui, avvocato modicano, non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi insieme alla moglie e al figlio di appena 10 anni nel bel mezzo di una rapina. Una serata di acquisti trasformata improvvisamente in un’esperienza di paura.

“Eravamo nel negozio con nostro figlio quando una commessa ci ha avvertiti di mantenere la calma e di rifugiarci nel magazzino e che era in corso una rapina”. È il racconto di uno dei clienti che ieri sera, intorno alle 20, si trovava nell’esercizio commerciale preso di mira dai malviventi.

Due uomini, incappucciati e completamente vestiti di nero, sono entrati nel negozio e, armati di un cacciavite, hanno intimorito i presenti, riuscendo a impossessarsi della cassa prima di dileguarsi. La commessa ci ha detto di stare calmi e di seguirla nel magazzino. Ci siamo ritrovati chiusi lì dentro insieme ad altre otto persone», racconta il professionista, ripercorrendo quei minuti concitati durante i quali nessuno poteva sapere come sarebbe finita.

La preoccupazione maggiore era per il figlio di 10 anni, abbastanza grande da comprendere la gravità di ciò che stava accadendo. Il bambino ha infatti realizzato che all’interno del negozio era in corso una rapina, vivendo insieme ai genitori momenti di forte tensione.

È stato proprio l’avvocato a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. “Ho chiamato io la polizia, che è arrivata dopo pochissimi minuti. Successivamente sono intervenuti anche i carabinieri”.

Secondo l’impressione del testimone, i due rapinatori non sarebbero del posto, un elemento che resta comunque da verificare attraverso le indagini.

Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto, raccogliendo le testimonianze dei presenti e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Resta da quantificare il bottino della rapina.

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