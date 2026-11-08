Rapina da 65 euro nella farmacia del centro, preso il ladro

Catania – Ha minacciato un dipendente con il collo di una bottiglia di vetro, si è fatto consegnare l’incasso ed è fuggito a piedi. Una rapina da appena 65 euro è costata la denuncia a un catanese di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, individuato dai carabinieri della stazione di piazza Dante.

Il colpo è avvenuto in una farmacia del centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo sarebbe entrato nell’attività commerciale a volto scoperto. Dopo aver minacciato il personale con l’arma improvvisata, è riuscito a svuotare la cassa prima di dileguarsi rapidamente.

A far scattare le indagini è stata la denuncia del direttore della farmacia. Fondamentale è stata l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona: i filmati hanno ripreso tutte le fasi del colpo, permettendo agli investigatori di riconoscere il presunto responsabile. Per il 45enne è scattata la denuncia per rapina.

© Riproduzione riservata