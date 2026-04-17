Cronaca
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17/04/2026 08:58

Rapina da film in banca con 25 ostaggi e fuga nelle fogne con il bottino

Bottino fra mezzo milione e un milione e mezzo.

di Redazione

Napoli – Il terrore arriva all’improvviso e ha i corpi e i volti mascherati di tre uomini che fanno irruzione in una banca del quartiere Arenella. Sono da poco passate le undici di ieri mattina quando un commando di banditi riesce a entrare comodamente – dalla porta d’ingresso – nella agenzia 10 della filiale di Credite Agricole di piazza medaglie d’Oro, al confine con il quartiere Vomero.

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