Rapina in banca con forbici a Comiso, arrestato 43enne

Aveva tentato di farsi aprire la cassaforte, ma era temporizzata

Comiso – Un uomo di 43 anni è stato posto ai domiciliari dopo essere stato identificato come l’autore di una rapina in banca compiuta ai danni di un istituto di credito.

Con la scusa di voler aprire un conto corrente si è presentato allo sportello e ha sfilato dalla tasca un paio di forbici con cui ha intimato ai bancari di aprirgli la cassaforte, che era però ad apertura temporizzata.

A questo punto il rapinatore si è fatto consegnare il denaro in cassa ed è fuggito.

Identificato dall Polizia, è stato arrestato su mandato della Procura della Repubblica di Ragusa.

