Rapina in farmacia a Vittoria

di Redazione
Vittoria – Rapina ai danni di una farmacia ieri sera a Vittoria. Ad agire un rapinatore solitario, pare uno straniero.
L’episodio segue di poche ore un’altra rapina, avvenuta lunedì pomeriggio in via Alfredo Cappellini dove un giovane era stato fermato subito dopo aver colpito un punto vendita di prodotti per l’igiene personale e della casa.
Ieri sera intorno alle 20 il colpo in farmacia. Il malvivente ha chiesto la consegna del denaro in cassa. Poi si è dileguato. Fondamentali nelle indagini le immagini di videosorveglianza.
