Rapina in farmacia, in azione un uomo travisato e armato di coltello

Acate – Un uomo con il volto coperto e armato di un coltello, è entrato nella farmacia Fasiol in via Adua ad

Acate, e si è fatto consegnare l’incasso per poi fuggire. Il bottino dovrebbe aggirarsi intorno a mille euro. Sul

posto i militari dell’Arma dei carabinieri della compagnia di Vittoria e della stazione di Acate oltre al nucleo radiomobile.

Le indagini scattate immediatamente stanno ricostruendo quanto avvenuto, anche con l’aiuto delle telecamere di videosorveglianza nelle vicinanze per poter giungere alla identificazione del malvivente.

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