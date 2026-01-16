Rapinano per strada un grossista di gioielli, sottratti monili per 197mila euro. Presi. VIDEO

Catania – Una rapina per le strade di Catania, con due uomini ora in manette accusati di un colpo da 197.000 euro ai danni di un grossista d’oro arrivato dal Veneto. Un imprenditore, fidando nei suoi clienti abituali, si trova in città per mostrare un campionario prezioso di oreficeria, ma mentre torna a piedi verso la sua auto, viene raggiunto da due figure travisate da caschi integrali.

Il grossista cammina tranquillo, lo zaino con gioielli per un valore di circa 197.000 euro al sicuro sulla spalla, quando i due aggressori lo agganciano con violenza. Lo strattonano, cercano di strappargli tutto, ma lui resiste. È lì che entra in gioco la minaccia: un gesto del braccio che lascia intendere una pistola nascosta nella tasca del giubbotto. L’uomo, atterrito per la sua incolumità, cede. Gli ladri fuggono con il bottino, ma non sanno che le telecamere degli esercizi commerciali vicini hanno ripreso ogni dettaglio.

La macchina investigativa si è messa in moto all’istante. La Squadra Antirapina della Squadra Mobile di Catania, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica, ha setacciato ore di filmati di videosorveglianza. Quei caschi non hanno ingannato gli analisti: le movenze, i percorsi, i dettagli hanno portato dritti a due nomi – M.F.A., classe 1981, e N.S.A., classe 1973. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per entrambi. Rapina aggravata in concorso: questa l’accusa, basata su indizi solidi.

