«Re Carlo ha un tumore incurabile», l’indiscrezione choc dei medici

Londra – Re Carlo ha un tumore incurabile. A rivelarlo sono fonti americane e britanniche, secondo cui i medici avrebbero confermato che la forma tumorale diagnosticata al sovrano non è curabile con i trattamenti attualmente disponibili. Al sovrano, 76 anni, è stato diagnosticato un cancro nel febbraio 2024 e da allora Carlo si sta sottoponendo a cure sempre più sfiancanti senza mai sottrarsi ai suoi doveri.

Il prossimo impegno sarà sabato 14 giugno quando Carlo parteciperà al Trooping The Colour, l’iconica parata militare che si tiene ogni anno, nel secondo sabato del mese di giugno, a Londra, per celebrare in netto anticipo il compleanno del sovrano. Quello vero – per i suoi 77 anni – cade il 14 novembre, un periodo British però troppo freddo e piovoso per permettere di condurre senza intoppi una solenne cerimonia all’aperto. Anche quest’anno, però, il sovrano si è dovuto arrendere a consigli dei medici e non potrà recarsi a cavallo alla cerimonia, come faranno invece William e la zia Anna.

Nelle Royal Mews di Buckingham Palace, dove è parcheggiata la flotta di veicoli regali, gli addetti sono già all’opera per lucidare la Scottish State Coach, su cui viaggeranno per l’occasione il sovrano e la regina Camilla. La preziosa carrozza chiusa, trainata da quattro cavalli, è una delle più antiche della flotta. La malattia di Re Carlo venne annunciata nel 2024. Buckingham Palace diffuse una nota ufficiale che parlava di una diagnosi arrivata in seguito a un intervento alla prostata. «Durante il recente intervento ospedaliero per un ingrossamento benigno della prostata, è emersa un’altra questione di preoccupazione – annunciarono – Successivi esami diagnostici hanno individuato una forma di cancro. Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici». Nel giro di pochi mesi, però, la situazione è peggiorata. A marzo, Carlo ha dovuto sospendere nuovamente gli impegni a causa di effetti collaterali importanti legati alle terapie. A maggio, è stato lui stesso a rompere il silenzio con parole toccanti: «Un’esperienza spaventosa e scoraggiante, quella di sentirsi dire che hai il cancro. Capisco chi vive la mia stessa situazione, sono diventato anche io uno di quelli nelle statistiche. La paura non tocca solo chi è vittima di queste diagnosi, ma coinvolge anche i propri cari». Da allora re Carlo continua a sottoporsi a cure. Eppure, secondo quanto riportato da testate come il Daily Telegraph, Perez Hilton e Radar Online, i medici avrebbero comunicato che il tumore non potrà essere curato, anche se potrà essere tenuto sotto controllo. «Probabilmente morirà con il cancro, e non di cancro», scrive Radar, citando fonti molto vicine a Palazzo. Una notizia dura, che non ha lasciato indifferente né lui, né la famiglia reale: «Si stanno preparando», fanno sapere insider vicini a William e Kate. A quanto pare, Re Carlo non avrebbe reagito bene alla notizia. Per distrarsi e tenere la mente lontana dalla malattia, si rifugia spesso nella sua tenuta di campagna, dipinge acquerelli, coltiva il giardino, trascorre tempo in silenzio. Un insider ha raccontato: «Sa di essere al crepuscolo della sua vita, e alcune delle sue composizioni artistiche sono piuttosto malinconiche, data la grave situazione in cui si trova con questa diagnosi. Sta canalizzando il dolore e la sofferenza che prova nella sua arte». Intanto, William e Kate sono ben consapevoli di ciò che sta accadendo. Secondo Radar Online, la coppia si starebbe preparando, lontano dai riflettori, ad assumere sempre più responsabilità, in vista di un possibile passaggio di consegne anticipato. Le parole che filtrano da Kensington Palace parlano chiaro: «Si stanno preparando in sordina».

