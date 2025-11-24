Reading letterario alla Dantoni

Scicli – Leggere significa esplorare nuovi mondi, conoscere storie diverse, ma anche riscoprire il valore dei rapporti umani e l’importanza dell’aiuto reciproco.

Nella mattinata di venerdì 21 Novembre, in Piazza Municipio, gli alunni della scuola media dell’Istituto Comprensivo “G. Dantoni” hanno organizzato un momento di riflessione sull’importanza della pace, presentando una performance letteraria dal titolo “Leggiamo per solidarietà”, per esprimere la propria vicinanza a coloro che vivono la triste esperienza della guerra.

Il sottofondo musicale del brano “The sound of silence”, eseguito dall’orchestra del corso musicale, ha accompagnato la lettura di poesie di Darwish, O. Fallaci, Breckt, per arrivare a brani tratti dal “Diario da Gaza”, “Lettera da kiev: un padre soldato scrive al figlio”, “La guerra ha il naso grosso” di M. Darwish e ad “I have a dream” di M.L. King.

L’armonia deve essere il fondamento per costruire un mondo migliore.“I bambini sono come fiori, bisogna amarli, proteggerli. Se insegniamo loro l’amore, la Pace sarà possibile” (Madre Teresa di Calcutta-Premio Nobel per la Pace, 1979).

