Record di nidificazioni di tartarughe marine nel 2025 in Italia. Il primato di Scicli

Scicli – 17 nidi a Scicli nell’estate 2025.

Nel 2025 l’Italia ha raggiunto un record nella nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta, con oltre 700 nidi censiti, il numero più alto mai registrato (e non ancora definitivo). Un risultato che segna un nuovo incremento rispetto ai 601 nidi del 2024 e ai 443 del 2023, confermando un trend di crescita costante e una sempre più ampia distribuzione a livello geografico. I dati emergono dal censimento compiuto da Life Turtlenest, il progetto di Legambiente che si occupa di tutela e protezione della tartaruga marina comune nel Mediterraneo, attraverso azioni di ricerca, formazione, sensibilizzazione e collaborazione con istituzioni e operatori turistici.

In testa alla classifica si conferma anche quest’anno la Sicilia, che nel 2025 supera quota 220 nidi, distribuiti tra le province di Siracusa, Ragusa, Agrigento e Trapani. Segue la Calabria con circa 180 nidi, localizzati lungo la Costa dei Gelsomini, in provincia di Reggio Calabria, e sul litorale tirrenico. Tra le regioni protagoniste spicca anche la Campania, che si conferma al terzo posto a livello internazionale, con 114 nidi, distribuiti soprattutto sul litorale domizio-flegreo e nel Cilento. Seguono la Puglia con circa 100 nidi; la Toscana, che registra 37 nidi (erano 24 del 2024); il Lazio e la Sardegna con 22 nidi. Da sottolineare anche il dato eccezionale della Liguria che con

12 nidi raggiunge un risultato mai visto prima. Chiudono la classifica la Basilicata con 5 nidi, l’Abruzzo e l’Emilia-Romagna con due nidi ciascuna e il Molise con un nido. Nessuna deposizione è stata invece confermata nelle Marche nel corso di questa stagione.

Un’attenzione, poi, va riservata all’isola di Lampedusa dove in un anno sono stati censiti 20 nidi deposti e 1.503 neonati: alla spiaggia dei Conigli su 1.550 uova deposte, sono stati 1.315 piccoli che hanno raggiunto il mare, dopo aver completato il loro sviluppo sotto la sabbia. Sino agli inizi degli anni ’90, prima dell’affidamento della riserva regionale a Legambiente Sicilia nel 1995, il massimo di nidificazioni accertate era stato di 5, nel 2002 di 7 nidi, nel 2023 di 16 nidi.

© Riproduzione riservata