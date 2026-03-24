Referendum, in provincia di Ragusa il No ha totalizzato il 61,8%

L'unico Comune ibleo in cui ha vinto il "sì" è Acate.

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Ragusa – Referendum sulla Giustizia: la provincia di Ragusa respinge la riforma con il 61,80% di No.

La provincia di Ragusa consegna un risultato netto e omogeneo: su oltre 113.000 schede valide, il No ha ottenuto 70.292 voti (pari al 61,80%), mentre il Sì si è fermato a 43.458 voti (cioè il 38,20%).

Un distacco di quasi 24 punti percentuali che riflette un orientamento chiaro e diffuso in quasi tutti i comuni iblei.

Il capoluogo: Ragusa — A Ragusa città, dove l’affluenza ha raggiunto il 53,23%, il risultato è stato il seguente:

No: 63,35%

Sì: 36,65%

I grandi centri: Modica, Scicli, Pozzallo — Nei comuni più popolosi, il fronte del No supera ampiamente il 65%:

Modica: No 67,32%, Sì 32,68%

Scicli: No 65,16%, Sì 34,84%

Pozzallo: No 67,64%, Sì 32,36% (scrutinio rallentato da discrepanze tra votanti e schede)

La fascia intermedia: tra il 55% e il 60% — Diversi comuni mostrano un dissenso solido, pur meno schiacciante:

Chiaramonte Gulfi: No 58,84%, Sì 41,16%

Giarratana: No 57,83%, Sì 42,17% (comune con la più alta affluenza provinciale)

Comiso: No 57,17%, Sì 42,83%

Vittoria: No 57,08%, Sì 42,92%

Ispica: No 56,98%, Sì 43,02%

Monterosso Almo: No 55,41%, Sì 44,59%

Santa Croce Camerina: No 53,78%, Sì 46,22%

L’unica eccezione: Acate — Acate è l’unico comune della provincia in cui la riforma è stata approvata:

Sì: 52,39%

No: 47,61%

Affluenza: Ragusa tra le province più partecipi della Sicilia — Nel contesto regionale, dove la partecipazione si è fermata al 46,14%, Ragusa si distingue:

Affluenza provinciale: 47,63%

Ragusa città: 53,23%

Enna città: 55,79%

Sono gli unici due capoluoghi siciliani ad aver superato il 50%.

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