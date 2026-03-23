Attualità
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23/03/2026 15:02

Referendum, instant poll, è testa a testa, il No avanti di un soffio

Un vantaggio risicato.

di Redazione

Gli instant poll di tutte le agenzie demoscopiche danno un piccolo vantaggio del No nel Referendum costituzionale  il cui voto è stato celebrato fra ieri e oggi.

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