Attualità
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23/03/2026 16:13

Referendum, vittoria del No: a quasi metà scrutinio è al 54,7%. L’affluenza definitiva sfiora il 59%

Avanti il No (53,9%) sul Sì (46,1%). Affluenza al 58,9%

di Redazione

Roma –  Urne chiuse per il referendum sulla giustizia. Alle 15 è iniziato lo spoglio per conoscere il voto degli italiani: approvare o bocciare la riforma costituzionale che separa le carriere dei magistrati, sdoppia il Consiglio superiore della magistratura, i cui membri saranno scelti tramite sorteggio, introduce l’Alta Corte disciplinare.

Secondo YouTrend è chiara una vittoria del NO: “Con 20.932 sezioni su 61.533 il vantaggio è ormai incolmabile”.

La seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai vede il NO al 53,9%, il SÌ al 46,1%

L’affluenza stimata secondo il sito del Viminale è oltre il 58% degli italiani.

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