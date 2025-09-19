Regione, si dimette assessore agricoltura Barbagallo, pronto a tornare Sammartino

Palermo – L’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha ufficializzato le proprie dimissioni, che diventeranno effettive a partire da lunedì prossimo, per motivi personali. Durante un incontro a Palazzo d’Orléans, il presidente della Regione, Renato Schifani, ha voluto ringraziare Barbagallo «per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato», evidenziando «l’ottimo lavoro svolto e la grande professionalità con cui ha portato avanti le proprie funzioni».

Nel contempo, è stato confermato il ritorno in giunta di Luca Sammartino, che assumerà il ruolo di nuovo assessore regionale all’Agricoltura, segnando così una svolta nella composizione dell’esecutivo regionale.

