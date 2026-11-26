Condividi "Reperti archeologici rubati e recuperati, una mostra a Scicli" sui social

Scicli – «Oltre l’oblio: le cinque vite dei reperti». Una mostra sui reperti recuperati dagli scavi clandestini sarà inaugurata al Convento della Croce di Scicli su iniziativa del Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica, l’esposizione riporta alla luce materiali archeologici sottratti al traffico illecito e conservati per anni nei depositi.

La mostra sarà presentata veenerdì 11 dicembre 2026 alle ore 10:30 presso gli spazi del convento.

Il racconto si sviluppa in cinque tappe (uso, abbandono, violazione, oblio e restituzione) per illustrare la funzione originaria dei reperti, il trafugamento, gli anni nei magazzini e l’attività di tutela svolta dalle forze dell’ordine fino al ritorno alla collettività.

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