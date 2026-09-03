Report, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione

Roma – “Caro direttore in un contesto così complesso e delicato come quello che si è venuto a creare, faccio volentieri un passo indietro, nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l’onore di contribuire”. In una mail inviata al direttore di Report Paolo Corsini, Giulia Presutti annuncia un “passo indietro” dall’incarico di co-conduttrice.

La giornalista prosegue: “Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità. Spero che Report continui a fare lo splendido lavoro di servizio pubblico che ha sempre fatto. Per quanto mi riguarda, caro direttore – conclude Presutti – sono a disposizione dell’azienda che tanto mi ha dato e alla quale intendo dare con passione tutto il mio impegno”.

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