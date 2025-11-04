Attualità
04/11/2025 08:16

Report, Rai Tre, dedica inchiesta ai 5 milioni di euro di privilegio ad Avola, grazie al tandem Luca-Rossana Cannata

Un decreto ministeriale cucito su misura

di Redazione

Avola – Un decreto ministeriale cucito su misura che ha permesso all’ex sindaco di Avola, il deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata, di risanare i conti del proprio comune, oggi amministrato dalla sorella, divetata sindaca, Rossana Cannata.

La strana lotteria che ha permesso a un Comune amministrato da Fratelli d’Italia di avere una legge privilegio è il tema dell’inchiesta che Report, trasmissione di Rai Tre condotta da Sigfrido Ranucci, dedicherà al tandem dei fratelli Cannata domenica prossima.

L’anteprima dell’inchiesta giornalistica qui.

 

