Report, Rai Tre, dedica inchiesta ai 5 milioni di euro di privilegio ad Avola, grazie al tandem Luca-Rossana Cannata

Un decreto ministeriale cucito su misura
di Redazione
Avola – Un decreto ministeriale cucito su misura che ha permesso all’ex sindaco di Avola, il deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata, di risanare i conti del proprio comune, oggi amministrato dalla sorella, divetata sindaca, Rossana Cannata.
La strana lotteria che ha permesso a un Comune amministrato da Fratelli d’Italia di avere una legge privilegio è il tema dell’inchiesta che Report, trasmissione di Rai Tre condotta da Sigfrido Ranucci, dedicherà al tandem dei fratelli Cannata domenica prossima.
