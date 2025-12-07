Report, Rai Tre: il regalo di Antonella Ferrara (una collana di mille euro) all’assessora Elvira Amata

Taormina – Una croce d’oro intarsiata di rubini. A sfoggiarla, in diverse occasioni ufficiali, è l’assessora regionale al turismo della Regione siciliana Elvira Amata.

Un dono che arriva dalla rinomata gioielleria “Alvaro e Correnti” di Taormina e offerto alla donna politica messinese di Fratelli d’Italia da Antonella Ferrara, la vulcanica organizzatrice del Taobuk, il festival dei libri di Taormina, che si tiene ogni anno in giugno. «Non mi risulta, ma se anche fosse non credo che ci sarebbe niente di male», risponde Antonella Ferrara, bravissima a raccogliere sponsor per il suo evento annuale, giunto alla 15esima edizione nel 2025.

Da quando c’è Elvira Amata al Turismo ad Antonella Ferrara sono piovuti dai 145mila euro nel 2023 (l’anno in cui la collana appare nelle prime foto ufficiali) fino ai 900mila liquidati quest’anno alla Fondazione Taormina Arte «da destinare in pari quota per il potenziamento e la valorizzazione» del Festival del Cinema e di Taobuk.

C’è anche il giallo della collana nella puntata che stasera Report dedica agli intrighi di FdI in Sicilia. Il prezzo del gioiello è di circa mille euro.

Per Ferrara era un «grazie per avermi dato questa opportunità», racconta all’inviata Giulia Presutti una fonte anonima, che cita un colloquio con l’assessora. Alla quale qualcuno, a un certo punto, avrebbe consigliato di non mostrare più quel regalo «rischioso», che le sarebbe stato consegnato alla sua festa di compleanno, il 2 ottobre 2023. Amata, che ha da poco ricevuto la richiesta di rinvio a giudizio per corruzione dai pm di Palermo, non fornisce spiegazioni sul caso della collana.

A darne anticipazione oggi su La Sicilia il giornalista Mario Barresi, che sarà intervistato nel corso della puntata di Report.

