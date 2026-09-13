Restituita ai familiari la salma del 22enne Lorenzo Manuello, morto in un incidente

Caltagirone – La salma del giovane Lorenzo Manuello è stata intanto restituita alla famiglia. I funerali si svolgeranno a Caltagirone martedì 15 settembre alle 16 presso la Chiesa Parrocchiale Madonna della Via.

Lorenzo ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane viaggiava a bordo di una Mercedes Classe A quando ha perso il controllo della vettura e ha terminato la sua corsa contro un muro in via Croce del Vicario.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 5 del mattino. Il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto per poi andare a sbattere violentemente contro una struttura muraria lungo la strada. L’impatto ha provocato gravi danni alla vettura e ha lasciato il 22enne incastrato nell’abitacolo.

Potrebbe interessarti anche... Auto contro un muro a Caltagirone, morto il 22enne Lorenzo Manuello

© Riproduzione riservata