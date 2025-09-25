Condividi "“Restituzione forzata” indennità assessoriali: l’ex sindaco di Avola Cannata non è indagato" sui social

Avola – «Siamo di fronte a un fatto già noto, già commentato e sul quale ho già fornito tutte le spiegazioni». Luca Cannata, deputato alla Camera chiarisce la propria posizione nell’indagine relativa alla cosiddetta “restituzione forzata” delle indennità di assessori e consiglieri di Avola sotto forma di “contributi” al movimento politico avolese che fa capo all’ex sindaco.

La Procura di Siracusa, pur confermando l’esistenza di un’indagine su questo fronte, ha escluso che possa essere indagato Luca Cannata e le altre cinque persone.

