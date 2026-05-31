Rettifica e aggiornamento in merito alla posizione del sig. Lucio Carmelo Lipari

Cagliari – In relazione all’articolo pubblicato in data 19 marzo 2026 sulla vicenda giudiziaria che coinvolge la criminologa Roberta Bruzzone e la psicologa Elisabetta Sionis, nel quale si dava atto, tra l’altro, dell’esistenza di una condanna di primo grado a due anni di reclusione a carico del sig. Lucio Carmelo Lipari per fatti connessi alla medesima vicenda, si precisa quanto segue.

La sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti del sig. Lipari è stata annullata dalla Corte d’Appello di Cagliari con pronuncia dell’11 febbraio 2026, per incompetenza funzionale del Tribunale che aveva giudicato, con restituzione degli atti alla Procura della Repubblica affinché il processo sia celebrato davanti al giudice funzionalmente e territorialmente competente.

Alla luce di tale provvedimento, allo stato attuale il sig. Lipari non è destinatario di una condanna definitiva; la sua posizione è oggetto di nuovo giudizio avanti al giudice competente.

La menzione della “condanna a due anni in primo grado” nell’articolo del 19 marzo 2026 va quindi intesa come riferimento al precedente giudizio, fermo restando che detta sentenza è stata successivamente annullata nelle forme sopra indicate.

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