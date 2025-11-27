Revenge porn e stalking, fratello e sorella rinviati a giudizio a Vittoria

Vittoria – Lui non si rassegnava alla fine della loro storia e tempestava di chiamate la ex compagna e la sua famiglia, con la minaccia di divulgare immagini sessualmente esplicite che ritraevano la donna. E queste immagini erano state effettivamente diffuse, senza il consenso della vittima che alla fine denuncio’ i fatti. Coinvolti nella vicenda, fratello e sorella, entrambi rinviati a giudizio dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa, entrambi per revenge porn e lui anche per stalking. Il loro legale ha richiesto per entrambi il rito abbreviato, subordinato alla perizia psichiatrica per l’uomo che soffre di una patologia documentata. Il giudice ha accolto le richieste del difensore e ha nominato il perito Alberto Caputo a cui è stato affidato l’incarico di sottoporre l’uomo a perizia psichiatrica. I fatti si verificarono a Vittoria, nel Ragusano, nel 2021.

