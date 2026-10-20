Revocato il fermo dei tir In Sicilia. 480 milioni per gli autotrasportatori

Palermo – Prime aperture degli autotrasportatori dopo il tavolo con il ministro Matteo Salvini e il vice Edoardo Rixi.

In Sicilia il Comitato trasportatori siciliani ha disposto la revoca del fermo dei servizi, mentre in Puglia i blocchi verranno revocati “parzialmente”.

“Abbiamo sbloccato circa un miliardo di euro’, ha annunciato Rixi al termine dell’incontro in prefettura a Milano, facendo seguito a quanto promesso da Salvini.

Il Comitato trasportatori siciliani (CTS) ha disposto la revoca del fermo dei servizi per sbloccare la situazione logistica in Sicilia e dare un segnale di apertura al Governo. La decisione è giunta dopo il confronto con il ministro Matteo Salvini, durante il quale sono state accolte la quasi totalità delle richieste della piattaforma rivendicativa. L’associazione precisa, tuttavia, che le aziende rimarranno in stato di agitazione fino alla completa risoluzione degli ultimi nodi aperti.

In Puglia invece i blocchi verranno revocati “parzialmente. Da noi, non verranno sbloccati tutti finché non ci saranno risposte concrete”, ha detto Antonio Manzi, autotrasportatore autonomo di Cerignola, rappresentante della delegazione pugliese, dopo il tavolo con Salvini a Milano. “Il blocco è stato fatto per una mancanza di liquidità sul lavoro. Oggi abbiamo raggiunto un piccolo accordo e si sono messi a disposizione sia il ministro che tutta la sua squadra. Aspettiamo questi dieci giorni, poi ci riconvocheranno e vedremo a che risultato arriveremo. Noi aspettiamo che ci diano risposte concrete” ha aggiunto.

Oltre alla Sicilia, ha specificato il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi dopo l’incontro con le sigle locali e autonome degli autotrasportatori del Sud Italia a Milano durato oltre due ore, i blocchi “verranno revocati anche in altre aree del Paese, dalla Puglia alla Calabria e in parte la Campania. Ovviamente la soddisfazione è solo parziale, perché i provvedimenti dovranno essere fatti ed essere pienamente operativi, in modo che le aziende possano vedere gli impegni da parte del governo”.

“I blocchi degli autotrasportatori della Campania proseguiranno almeno fino al 27 ottobre, quando è previsto un nuovo incontro con il governo, poi si vedrà”, ha spiegato Vincenzo Parisi, delegato campano e rappresentante del gruppo di autotrasportatori del polo industriale di Carinaro, in provincia di Caserta, al termine dell’incontro.

Rixi: ‘Da oggi disponibili 480 milioni per gli autotrasportatori’

“Abbiamo sbloccato circa un miliardo di euro: 480 milioni per quanto riguarda tutte le domande che sono arrivate fino ad agosto e poi mettiamo nuove risorse su settembre-ottobre, però il credito d’imposta sarà ovviamente nel ’27”. Così il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi dopo il tavolo con gli autotrasportatori in Prefettura a Milano. “Da oggi iniziamo a erogare i contributi sui 430, che ora sono diventati 480 milioni circa, per azzerare tutte le domande che sono pervenute fino al 30 di agosto, che è l’ultima finestra che è stata aperta” ha aggiunto Rixi.

L’auspicio è che i blocchi degli autotrasportatori finiscano “spero oggi pomeriggio. Perché è evidente che una situazione come questa non può continuare, quindi giuste le istanze, però i blocchi non possono essere consentiti sine die”, ha sottolineato Rixi. “Quello che noi stiamo cercando di fare, ed è il motivo per cui il ministro Salvini ha deciso anche di incontrare tutti gli autotrasportatori del Sud, è proprio cercare di evitare di far passare il problema di approvvigionamenti alla catena logistica, ai cittadini ma anche agli ospedali” ha aggiunto.

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