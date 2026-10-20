Revolut in down in Italia, problemi con app, bonifici e pagamenti

Giornata di disservizi per Revolut, la banca digitale britannica che in Italia ha appena annunciato di aver toccato quota 6 milioni di clienti. Da questa mattina numerosi utenti segnalano difficoltà nell’accesso all’applicazione, nei pagamenti con carta, nei bonifici e nei prelievi di contante agli sportelli automatici. Problemi anche per gli investimenti e le operazioni in criptovalute. Le segnalazioni si sono moltiplicate su Downdetector, il sito che raccoglie le indicazioni degli utenti sui malfunzionamenti dei servizi online. La pagina ufficiale di Revolut (poche settimane fa coinvolte in un caso di hacking) dedicata allo stato dei sistemi indica, nel momento in cui scriviamo, 31 servizi parzialmente non disponibili anche in Italia. Un portavoce dell’azienda ha rilasciato una dichiarazione: «Attualmente stiamo riscontrando un’interruzione che interessa diversi servizi a causa di un guasto recente su Google Cloud. Confermiamo che i fondi e i dati di tutti i nostri clienti sono al sicuro. Stiamo lavorando per risolvere il problema da quando è stato individuato questa mattina e ci scusiamo con tutte le persone coinvolte per l’inconveniente arrecato».

All’origine dei problemi ci sarebbe quindi un guasto a Google Cloud, l’infrastruttura della «nuvola» di Google utilizzata da migliaia di realtà per applicazioni, dati e servizi online. E infatti anche altri istituti bancari e aziende sarebbero stati colpiti dal «down». Secondo l’agenzia Reuters, che cita una fonte a conoscenza della vicenda, i due disservizi sarebbero direttamente collegati: Revolut utilizza Google Cloud nell’ambito di una partnership strategica rafforzata nel 2025.

Google ha confermato problemi a decine di servizi nella regione denominata «europe-west2», che corrisponde ai suoi centri dati di Londra. Il guasto è iniziato alle 8.08 del mattino, ora italiana, provocando errori e interruzioni intermittenti delle connessioni.

Tra i sistemi coinvolti figurano Google Compute Engine, Cloud Storage e Cloud SQ. Disservizi sono stati segnalate per altre aziende, tra cui la banca britannica Lloyds, il portale immobiliare Rightmove e il servizio di consegne Dpd. Google nel pomeriggio di martedì ha ripristinato la piena operatività del data center che aveva avuto problemi, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause del guasto.