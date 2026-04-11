Riaperta la pozza dei fanghi di Vulcano: chiusa dopo l’ustione di un turista

Isole Eolie – È stata riaperta al pubblico questa mattina la pozza dei fanghi nell’isola eoliana di Vulcano. Si tratta di una grande vasca con fango, situata a destra del porto di Levante, dove le acque raggiungono temperature elevate.

Il dissequestro era stato già disposto il 3 aprile dalla sezione penale della procura di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Il provvedimento è arrivato in seguito a due istanze presentate dalla società Geoterme Srl, che gestisce il sito. E alla nota dei carabinieri di Vulcano del 6 marzo che ha attestato il rispetto delle prescrizioni imposte.

La pozza dei fanghi di Vulcano, che questa mattina è stata riaperta, era stata sequestrata l’11 giugno dello scorso anno dai carabinieri di Lipari e Vulcano, su disposizione della procura. Una chiusura che era stata dovuta ad accertamenti. L’8 giugno, infatti, un turista lombardo aveva riportato gravi ustioni alle gambe pochi minuti dopo essersi immerso nella pozza.

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