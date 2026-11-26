Ragusa – Alla fine, Emanuele Ilari non ha venduto il cinema (la richiesta si aggirava intoprno ai cinque milioni di euro) e ha adempiuto alle prescrizioni della Commissione Pubblici Spettacoli. Il Cinema Madison, già Cineplex, riapre il 28 novembre.

Il multisala aveva chiuso il 18 aprile 2026.

«Le porte si riaprono. Le emozioni ricominciano». Con questo messaggio Ilari ha annunciato la riapertura del multisala all’inizio della Ragusa mare, fissata per il prossimo 28 novembre.

La chiusura era scattata il 18 aprile scorso, quando, a seguito di verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco e dalla Questura, vennero rilevate criticità legate ai requisiti di sicurezza antincendio e agli aspetti autorizzativi della struttura. Il sindaco Peppe Cassì dispose quindi l’inibizione dell’attività, subordinando la riapertura al superamento delle criticità riscontrate e all’ottenimento delle necessarie certificazioni.

Nei mesi successivi la vicenda si è trasformata in un vero e proprio caso cittadino. Da una parte il Comune ha sostenuto la necessità di completare tutti gli adempimenti richiesti dagli enti competenti; dall’altra la proprietà del multisala ha contestato l’iter amministrativo, sostenendo di avere provveduto agli interventi richiesti e attribuendo proprio ai ritardi burocratici il prolungarsi della chiusura. Durante l’estate, attraverso diverse dichiarazioni pubbliche, la società aveva persino lasciato intendere che il Madison potesse non riaprire più, lamentando i pesanti danni economici causati dallo stop e la perdita delle uscite cinematografiche più importanti della stagione.

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