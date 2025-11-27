Riapre il Grand Hotel Timeo a Taormina, le opportunità di lavoro e le posizioni aperte

Taormina – Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel, Taormina annuncia la riapertura di Villa Timeo, un’esclusiva proprietà di 21 camere, che tornerà ad accogliere gli ospiti nel maggio 2026, rivelando un sontuoso restyling curato dalla celebre interior designer francese Laura Gonzalez.

Le 21 suite e camere di Villa Timeo, caratterizzate da un armonioso connubio tra elementi tradizionali e design contemporaneo, saranno corredate di una terrazza panoramica con piscina a sfioro privata, un raffinato bar interno e un accogliente lounge bar sulla terrazza a bordo piscina.

Questa riapertura rappresenta il tassello più recente della storia del Grand Hotel Timeo, da oltre 150 anni simbolo di fascino intramontabile e punto di riferimento di creatività e cultura, e porterà l’iconico hotel ad aprire le sue porte nel 2026 con un totale di 67 camere dislocate tra Villa Timeo e l’edificio storico, immerso in un lussureggiante giardino terrazzato e completo di piscina panoramica, tre ristoranti, di cui lo stellato Otto Geleng, il celebre Bar Timeo con vista mozzafiato sull’Etna e una nuovissima spa firmata Dior.

Molte le nuove figure professionali da assumere al Grand Hotel Timeo, che è alla ricerca di circa 90 professionisti, appassionati e motivati, per diverse posizioni in alcuni di settori chiave dell’hotellerie di altissimo livello, tra cui Ristorante, Bar, Cucina, Housekeeping, Reception, Spa.

La selezione del personale è stata ufficialmente lanciata a novembre, con la pubblicazione sui vari portali (fra i quali il portale ufficiale Belmond Careers) tutte le posizioni aperte per la stagione 2026. I candidati preselezionati tramite invio del Curriculum Vitae verranno invitati, presso lo stesso Grand Hotel Timeo, il prossimo 5 dicembre, per il Recruitment Day, durante il quale avranno l’opportunità di conoscere e confrontarsi con i vari Manager della proprietà, oltre al Responsabile delle Risorse Umane Enrico Bulgarelli, e potranno conoscere da vicino la cultura aziendale e scoprire le opportunità di crescita professionale offerte dal Grand Hotel Timeo e dal gruppo Belmond.

