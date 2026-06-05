Riapre intorno al 18 giugno il Madison Cinemas di Ragusa. Era stato chiuso in aprile

Ragusa – Il cinema multisala Madison di Ragusa riapre in una data che danza intorno al 18 giugno.

È la proprietà del cinema ad annunciare la soluzione dei problemi di agibilità della struttura in grado di ospitare 1200 spettatori nelle 9 diverse sale cinematografiche che compongono l’ex Cineplex.

“Ci eravamo lasciati con il fiato sospeso… ma le storie più belle hanno sempre un lieto fine -scrive la famiglia Ilari, proprietaria della catena dei Madisin in Italia-

Dopo un periodo davvero complesso, abbiamo una notizia che non vedevamo l’ora di potervi dare: il Madison Cinemas di Ragusa si prepara a riaprire le sue porte!

In questi giorni stiamo lavorando fianco a fianco con l’Amministrazione Comunale per completare gli ultimi passaggi burocratici e accogliervi nuovamente in sala, indicativamente, a partire dal 18 giugno. Ci teniamo a ringraziare sentitamente il Sindaco, il suo Ufficio e in particolare il Dott. Nicita per la disponibilità e la collaborazione dimostrate in questo percorso di rinascita.

Ma il grazie più grande va a voi. In queste settimane in cui i nostri proiettori erano spenti ci avete sommerso di messaggi, di affetto e di supporto. Questa riapertura è per la nostra città, per non spegnere la magia della condivisione davanti al grande schermo.

I nostri tecnici stanno ultimando la documentazione per il via libera definitivo della Commissione di Vigilanza. Nel frattempo, noi stiamo già preparando i popcorn e una programmazione esplosiva: Toy Story 5, Scary Movie 6, Masters of the Universe, Disclosure Day, Michael, Il Diavolo veste Prada 2, Obsession e l’inquietante Backrooms.

Continuate a seguirci per gli aggiornamenti ufficiali. Non vediamo l’ora di riaccendere i proiettori”.

La soluzione, l’unica possibile per Legge, era il riconoscimento dell’agibilità grazie a un certificato della Commissione comunale di vigilanza pubblici spettacoli. E questo attestato arriverà nei prossimi giorni, dopo la chiusura della struttura in aprile. Il Madison riapre, ed è un’ottima notizia per la provincia di Ragusa.

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