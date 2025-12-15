Riccardo Cocciante in concerto il 30 giugno al Teatro di Siracusa

Siracusa – Dopo il successo ottenuto con il tour ‘Io…Riccardo Cocciante’, terminato lo scorso settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, Riccardo Cocciante torna in alcune delle location all’aperto più suggestive d’Italia. La tournée partirà il 20 giugno dal Parco San Valentino di Pordenone e si concluderà il 12 settembre 2026 allo Sferisterio di Macerata, toccando luoghi che coniugano storia, emozione e arte. Il tour ‘Io…Riccardo Cocciante nel 2026’ sarà in scena in l’Italia nell’anno in cui il Maestro celebrerà i suoi 80 anni, diventando così un’occasione speciale per ascoltare dal vivo e ripercorrere i brani di uno degli artisti e compositori più celebri nel Mondo.

Tra le tappe del 2026 di Riccardo Cocciante, c’è Siracusa. Il maestro si esibirà il 30 giugno al Teatro Greco di Siracusa. Sarà l’unica tappa in Sicilia.

