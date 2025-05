Riccardo Schininà nuovo segretario del circolo di Ragusa del Partito Democratico

Ragusa – Si è svolto oggi il congresso del Circolo cittadino del Partito Democratico di Ragusa che ha visto l’elezione per acclamazione di Riccardo Schininà alla carica di Segretario cittadino. Un passaggio che segna l’apertura di una nuova fase per la comunità dem locale.

L’elezione di Schininà giunge in un momento cruciale, come sottolineato nella premessa del suo discorso e della mozione congressuale a suo sostegno: “Non possiamo più permetterci di restare fermi – ha detto il neo segretario – di fronte a crisi internazionali, regressioni democratiche, disuguaglianze crescenti ed emergenze climatiche, non bastano l’indignazione e lo sconcerto: le forze progressiste hanno la responsabilità di agire per il cambiamento”.

È da questa consapevolezza che nasce la motivazione della candidatura di Riccardo Schininà alla segreteria del circolo cittadino del PD. “Non per nostalgia o rivincita – ha dichiarato – ma perché sento il dovere di fare la mia parte in questo processo”. Un dovere scaturito anche dall’esperienza della precedente campagna elettorale, che gli ha dato la “consapevolezza che, se non ripartiamo dai fondamentali, la politica rischia di diventare irrilevante”. I fondamentali, per Schininà e per la mozione a suo sostegno, sono il Partito, il territorio, le persone, i circoli.

“Oggi – ha aggiunto – non mi candido per un posizionamento personale, ma perché credo profondamente nella necessità di rilanciare il nostro Partito qui a Ragusa che ha bisogno di rimettersi in cammino, di tornare a essere una ‘comunità politica’ e non solo un apparato. Dobbiamo riportare il Partito a contatto con i territori e la vita delle persone”.

Il progetto politico di Schininà per il circolo ibleo è fondato sulla volontà di “aprire una nuova fase” che, pur valorizzando il lavoro di chi lo ha preceduto – con un ringraziamento sentito a Peppe Calabrese per il suo impegno – riconosca la necessità di ricostruire fiducia dal basso. L’indicazione dell’impegno da assumersi è chiara: “Casa per casa, strada per strada, azienda per azienda, tornare a parlare con le persone creando anche luoghi di incontro e confronto, capire le loro aspettative, interpretarle e tradurle in azioni politiche”.

Riccardo Schininà ha concluso ringraziando l’assemblea e rinnovando la sua fiducia nel Partito: “Ho fiducia in questo Partito, ci ho creduto da ragazzo, ci credo ancora oggi e spero che il PD possa avere fiducia in me”.

L’augurio di buon lavoro è immediatamente arrivato dal segretario uscente Peppe Calabrese, dall’on. Nello Dipasquale e dal segretario regionale Anthony Barbagallo.

