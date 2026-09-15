Riconoscimento nazionale per le fotografe Agata Legati e Nicoletta Marino alla mostra “Agrosfera” della FIAF

La mostra locale sarà visitabile dal 17 settembre 2026 al 27 ottobre al Mondadori Bookstore di Catania.

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Catania – Agata Lagati e Nicoletta Marino partecipano al nuovo Progetto Fotografico Collettivo Nazionale promosso da FIAF ETS – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, “AGROSFERA. Storie di tradizione e innovazione”, dedicato alle storie delle donne e degli uomini che ogni giorno lavorano nella filiera agroalimentare italiana: dalla terra al mare, dai boschi ai luoghi della trasformazione, fino a ciò che arriva sulle nostre tavole.

La mostra locale sarà visitabile dal 17 settembre 2026 al 27 ottobre 2026 presso il Mondadori Bookstore di via Gabriele D’Annunzio 115 a Catania.

L’esposizione si inserisce nella grande rete di mostre locali di AGROSFERA, un percorso diffuso che porta il progetto nazionale nei territori e nelle comunità. Attraverso lo sguardo dei fotografi coinvolti, le immagini raccontano soprattutto le persone: chi coltiva, raccoglie, alleva, pesca, trasforma, conserva e tramanda competenze spesso poco visibili, ma essenziali per comprendere il valore umano, sociale e culturale dell’agroalimentare italiano.

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