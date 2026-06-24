Rientrava dal concerto di Geolier, muore in un incidente Davide Toscano, 29 anni, grave la sua bambina

Taormina – Una notte di sangue sull’autostrada A18 Messina-Catania. Intorno alle ore 2:30 della notte scorsa, un terribile incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane automobilista di 29 anni, residente nel Catanese, a Biancavilla. Il dramma si è consumato all’interno della galleria Taormina, al chilometro 37,700, sulla carreggiata in direzione Catania.

Secondo una prima ricostruzione della Polstrada, l’incidente ha coinvolto un autobus e un’autovettura, una Fiat Sedici. Il mezzo pesante – che aveva a bordo 50 spettatori di ritorno dal concerto di Geolier a Messina – si trovava in panne e il conducente stava tentando di portarlo fuori dal tunnel per accostare in sicurezza in una piazzola di sosta o sulla corsia di emergenza.

Purtroppo, il bus si è bloccato definitivamente all’interno della galleria, occupando la corsia di marcia. Pochi minuti dopo è sopraggiunta la Fiat Sedici che non è riuscita a evitare l’impatto, violento, tamponando il mezzo pesante nella parte posteriore.

L’impatto è stato fatale per il trentenne al volante dell’auto, morto sul colpo. All’interno dell’abitacolo viaggiava anche la figlia piccola dell’uomo.

La bambina, 6 anni, rimasta ferita nello scontro, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza in codice rosso al Policlinico di Catania. Fortunatamente, secondo le prime informazioni mediche, la piccola si trova ricoverata ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Giardini Naxos, i vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni, il personale del 118 e gli operatori del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, è stata disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Taormina per tutti i veicoli diretti verso il capoluogo etneo. Dopo aver completato le operazioni il tratto autostradale è stato riaperto al traffico.

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