Riceviamo e pubblichiamo.

Milano – Gentile Ragusanews,

vi scrivo per segnalare che gli emigrati che vogliamo tornare a Natale nel ragusano sfruttando la continuità territoriale siamo già stati messi in lista d’attesa da Aeroitalia dal 17 dicembre al 31 dicembre perchè gli aerei sono già in overbooking.

La certezza per chi è in lista d’attesa che si possa partire si ha il giorno della partenza poiché chi viaggia in continuità puó richiedere di spostare o cancellare il volo fino a un’ora prima della partenza e la Compagnia rimette in circolo i posti iniziando a scorrere la lista.

Grazie dell’attenzione.

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